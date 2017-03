Michael Vartan: "Drew Barrymore ha lottato per farmi recitare in Mai stata baciata"

Michael Vartan ha svelato un divertente retroscena riguardante le riprese di Mai stata baciata, di cui è stato protagonista insieme a Drew Barrymore.

L'interprete di Sam Coulson ha svelato: "Ho fatto l'audizione per il film sedici anni fa ed ero incredibilmente nervoso. Era la mia prima audizione importante e non avevo alcuna conoscenza del settore o la convinzione di avere qualche possibilità di ottenere il lavoro. E Drew Barrymore, che era la star e produttrice del film, ha lottato davvero duramente per me e ho avuto la parte. Quindi direi che quella è stata la mia prima grande occasione che mi ha permesso di iniziare a lavorare seriamente".

Vartan, prossimamente tra le star della serie The Arrangement, ha poi spiegato che non è mai convinto di essere all'altezza dei lavori: "Ogni audizione è terribile. Si tratta solo di disgusto per se stessi e di dubbi che mi faccio da solo".

L'attore ha quindi concluso: "Le audizioni che pensavo fossero le mie migliori non hanno mai portato a una chiamata mentre quelle che pensavo fossero terribili e sono uscito dalla stanza pensando 'E' stato un disastro' mi hanno dato un'opportunità. Non c'è alcun motivo razionale".

