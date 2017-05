Michael Moore vuole The Rock Presidente degli Stati Uniti!

Se nel 2020 Dwayne Johnson deciderà di candidarsi alle elezioni presidenziali, c'è già una celebrità pronta all'endorsement. Si tratta del regista Michael Moore che considera l'ex westler divenuto star del cinema il candidato perfetto. "Run the Rock! Run the Rock. Chi volete come capo? Io voglio il fottuto The Rock! Spaventerebbe chiunque voglia tentare di farci del male" ha dichiarato Moore, fiero detrattore di Donald Trump.

"Pensate quanto saremmo al sicuro se The Rock fosse Presidente. Non Vin Diesel! The Rock. O Liam Neeson, ma Liam Neeson non può candidarsi perché per la nostra Costituzione devi essere nato qui. Perciò chi è il Liam Neeson americano che possiamo candidare? Perché nessuno si metterebbe contro di lui."

Nel febbraio 2012 Dwayne Johnson aveva già lasciato intendere un suo interesse verso la politica dichiarando di voler "influenzare il mondo attraverso la politica" e aggiungendo "La grande notizia è che io sono americano, perciò posso diventare Presidente. Però voglio essere onesto, non ho mai pensato alla politica. Non dico questo per sminuirmi, ma al momento non sono sicuro di volerlo fare. Non posso negare che ho pensato a candidarmi al ruolo di Governatore, e il pensiero di diventare Presidente è allettante."

Pochi giorno dopo le elezioni presidenziali, conclusesi con la vittoria di Donald Trump, Dwayne Johnson ha dichiarato a USA Today che correre per la Presidenza sarebbe "una grande opportunità per aiutare le persone, perciò è possibile che accada. Le elezioni passate hanno dimostrato che tutto può succedere."

Dwayne Johnson è un repubblicano ed è intervenuto alla Convention Nazionale Repubblicana del 2000, ma lo scorso luglio ha partecipato alla Convention Nazionale Democratica. Chissà che non stia per cambiare partito.

