Michael Mann adatterà il saggio "Hue 1968" in una miniserie

Michael Mann e il produttore Michael De Luca hanno acquistato i diritti del saggio Hue 1968: A Turning Point of the American War in Vietnam scritto da Mark Bowden, già autore di Black Hawk Down.

Il progetto è di realizzare una miniserie composta probabilmente da dieci episodi della durata di un'ora.

Le puntate racconteranno la storia del sanguinoso scontro che si è svolto nella città di Hue il 31 gennaio 1968 attraverso il racconto delle vite delle persone coinvolte: una studentessa che ha scelto di essere una rivoluzionaria dopo essere stata torturata e aver assistito alla morte della sorella, il marine Jim Coolican che è destinato a diventare un eroe di guerra e aveva predetto quanto sarebbe accaduto, un insegnante di matematica, e persino il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson.

Michael Mann ha dichiarato: "Bowden è riuscito a trasformare "loro" in "noi". Noi siamo loro. Non ci sono persone sullo sfondo o trasformate in statistiche o ridotte semplicemente al numero dei morti. Si trasmette l'idea che ogni persona è qualcuno, all'interno della propria vita. La narrazione di Bowden è così brillante perché è riuscito a intervistare centinaia di persone provenienti da tutti gli schieramenti e ha reso le loro storie umane la base del saggio".

Home News Michael Mann adatterà il saggio "Hue 1968" in una...