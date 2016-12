Michael Keaton, Andrew Garfield ed Emma Stone premiati al Capri Hollywood Festival

Il Capri Hollywood International Film Festival ha annunciato i nomi delle star che hanno conquistato il premio come Miglior Attore e Miglior Attrice in questa edizione dell'evento cinematografico.

Michael Keaton e Andrew Garfield hanno ottenuto il riconoscimento rispettivamente grazie alle loro performance in The Founder, dedicato alla storia di Ray Kroc, e in La battaglia di Hacksaw Ridge, in cui si raccontano le gesta dell'eroe pacifista Desmond Doss.

Tra le attrici, invece, è stata Emma Stone, star del musical La La Land, a ottenere la preferenza del festival.

Il Festival ha inoltre premiato Mel Gibson come Miglior Regista per il lavoro compiuto con La battaglia di Hacksaw Ridge, film per cui è stato celebrato anche il produttore Bill Mechanic, mentre La La Land ha ottenuto i riconoscimenti per Miglior Cast e Miglior Colonna Sonora, grazie alle composizioni di Justin Hurwitz.

