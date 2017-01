Michael Jackson, sua figlia attacca il film con Joseph Fiennes: "Mi fa vomitare"

Le prime immagini di Joseph Fiennes in versione Michael Jackson hanno suscitato qualche perplessità tra i fan dell'artista e ora anche la figlia della star, Paris, ha voluto esprimere la propria opinione sul progetto Urban Myths.

Rispondendo alla domanda di alcuni fan, la giovane ha risposto: "Sono incredibilmente offesa dalla scelta, sono certa che molte altre persone lo sono, e onestamente mi fa venire voglia di vomitare".

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.