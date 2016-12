Michael Fassbender rivela: "Mi avevano offerto un ruolo in Star Wars"

Michael Fassbender ha svelato, in una recente intervista a MTV che avrebbe potuto recitare nel film Star Wars: Il risveglio della forza.

La star di Assassin's Creed ha raccontato che aveva parlato con il regista J.J. Abrams della possibilità di entrare a far parte del cast del settimo episodio della saga: "Abbiamo parlato di un possibile ruolo. Io e J.J. abbiamo avuto una conversazione". Michael non ha però potuto accettare l'offerta: "Sono quasi certo che fossi impegnato durante quell'estate su un altro set mentre lui stava iniziando la produzione".

Fassbender non ha però rivelato alcun dettaglio sul personaggio che avrebbe potuto interpretare nella nuova trilogia di Star Wars, a cui ha rinunciato probabilmente per recitare nell'adattamento del popolare videogioco.

