Michael Fassbender, i 5 migliori ruoli della sua carriera (video)

Uno dei protagonisti assoluti del grande Cinema degli ultimi anni ha raggiunto i fatidici 40 anni e non sembra soffrirli nemmeno un po'. Stiamo parlando del grande Michael Fassbender che dal 2009 non ha mai smesso di stupire il grande pubblico partecipando a svariati progetti artistici e numerosi film di cassetta.

In realtà la carriera dell'attore comincia molto tempo prima, dopo un certo periodo di gavetta il primo successo arriva infatti con il cinefumetto ispirato alla graphic novel di Frank Miller 300 dove interpreta Stelios! L'attenzione dell'industria e del pubblico arriva nel 2008 con una delle sue interpretazioni più toccanti, si tratta di Hunger! Qui Fassbender da anima e corpo a Steve McQueen per realizzare lo straordinario ed atipico biopic dedicato alla figura di Bobby Sands! Dopo aver lavorato con Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria l'attore di origine tedesche non ha mai più trovato una porta chiusa ad Hollywood.

In seguito collabora con David Cronenberg in A Dangerous Method e in X-Men: l'inizio interpreta per la prima volta Magneto nel franchise Fox dedicato ai mutanti Marvel. Fassbender ottiene poi una nomination importante ai Golden Globe per il suo straordinario ruolo nello splendido Shame diretto da Steve McQueen con cui collaborerà una terza volta nel dramma premio oscar come miglior film del 2014, 12 anni schiavo!

Negli ultimi anni Fassbender ha lavorato con Derek Cianfrance in La luce sugli oceani, con Ridley Scott in Prometheus, è stato Macbeth nell'ambizioso progetto di Justin Kurzel e nel 2015 si è fatto notare grazie all'incredibile film di Danny Boyle su Steve Jobs impreziosito dalla sceneggiatura di Aaron Sorkin. Ultimamente lo abbiamo visto in sala con l'adattamento di Assassin's Creed, mentre sarà nel 2017 uno dei protagonisti dell'atteso sequel di Prometheus, Alien: Covenant .

Per festeggiare il compleanno di uno dei nostri divi preferiti, vi proponiamo questo speciale video sui migliori ruoli della filmografia del nostro incredibile Michael "Fassy" Fassbender, ecco il video!

