Michael Douglas star della comedy The Kominsky Method?

Dopo quasi quaranta anni di carriera Michael Douglas potrebbe essere il protagonista di una nuova serie televisiva creata da Chuck Lorre.

Netflix sarebbe infatti vicina a ordinare dieci episodi della comedy The Kominsky Method in cui si racconta la storia di Sandy Kominsky, un ex attore che è diventato un insegnante a Hollywood. Alan Arkin sarà invece il suo agente e amico, Norman.

Douglas ha recitato, dal 1972 al 1977, nella serie Le strade di San Francisco, mentre Lorre ha già collaborato con Netflix in occasione di Disjointed, con protagonista Kathy Bates.

