Michael Bay probabile regista del film Hunting El Chapo

Michael Bay potrebbe occuparsi della regia dell'adattamento del libro Hunting El Chapo, di cui la Sony Pictures vuole comprare i diritti cinematografici.

Il volume è scritto da Cole Merrell e Douglas Century e racconta la caccia al famoso criminale e narcotrafficante Joaquin Archivaldo Guzman Loera, soprannominato El Chapo, che ha evitato per oltre un decennio di essere catturato.

Secondo quanto riporta Variety, Bay starebbe valutando se dirigere il progetto o esserne solo un produttore.

Il libro verrà pubblicato il 3 ottobre e il progetto potrà contare sulla supervisione di Matt Milam.

Bay si è già occupato di una storia vera in occasione di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi e il suo Transformers - L'ultimo cavaliere, il prossimo capitolo del franchise, arriverà sugli schermi in estate.

