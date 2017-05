Mexico!, una clip esclusiva del documentario sul leggendario cinema milanese (VIDEO)

Il film documentario Mexico! Un cinema alla riscossa di Michele Rho è uscito nelle sale italiane il 4 maggio distribuito da Officine UBU e oggi si mostra grazie a una clip esclusiva.

Al centro dell'opera il cinema Mexico, una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, e la sua storia legata a Antonio Sancassani che da trent'anni la gestisce in modo indipendente e libero. I 33 anni del The Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno reso la sala un punto di riferimento nazionale per gli addetti ai lavori e gli appassionati del cinema di qualità. Al cinema Mexico passano film indipendenti, opere prime, film in lingua originale, documentari, film dimenticati o "bruciati" dalle grandi distribuzioni. Antonio sostiene che devono sempre essere gli spettatori a decretare il successo o l'insuccesso di un film. A raccontare Mexico! troviamo, tra gli altri, Luca Bigazzi, Moni Ovadia, Claudio Bisio, Giorgio Diritti, Giuliano Pisapia e Isabella Ragonese.

