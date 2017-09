Men in Black: scelti gli sceneggiatori del film spinoff

Il film spinoff di Men in Black che sta sviluppando la Sony Pictures ha trovato i suoi autori. Gli sceneggiatori Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man) si occuperanno infatti del progetto che verrà distribuito nei cinema americani il 17 maggio 2019.

Il lungometraggio non sarà, come aveva spiegato Jonah Hill, il mashup con 21 Jump Street e non avrà nel cast le star Will Smith e Tommy Lee Jones.

Per ora, invece, lo studio non ha scelto il regista che si occuperà del progetto che viene descritto come rispettoso nei confronti dell'idea alla base del mondo di Men In Black, pur essendo in grado di espandere il franchise in nuove direzioni.

