Melissa McCarthy protagonista di The Happytime Murders, crime story con pupazzi

The Happytime Murders è descritto come un incrocio tra il musical Avenue Q e L.A. Confidential. Il film è un noir atipico ambientato in un mondo in cui i pupazzi sono una razza inferiore che vive insieme agli umani. Una coppia di detective, uno umano e l'altro pupazzo, si trova a dover risolvere il caso di una serie di brutali omicidi che hanno sterminato la Happytime Gang, cast di uno show amatissimo dai bambini. Nel film non troveremo i popolari Muppets visto che i personaggi sono stati ceduti alla Disney nel 2004.

Parlando del progetto, Melissa McCarthy ha dichiarato: "Quando un'ottima sceneggiatura mescola pupazzi spogliarellisti, criminalità di Los Angeles e commedia, è come se i miei sogni febbricitanti si avverassero." Il regista Brian Henson ha aggiunto: "Lo humor di Melissa è unico. Non vedo l'ora di collaborare con lei e con STXfilms per The Happytime Murders".

