Cristiano Ogrisi

Mel Brooks è stato premiato, nella giornata di ieri, con il BAFTA Fellowship Award. Il regista e sceneggiatore 90enne ha scritto e diretto Per favore non toccate le vecchiette (The Producers), un film su produttori teatrali che mettono in scena uno spettacolo su Hitler.

Nel backstage, è stato chiesto a Brooks se farebbe un musical su Trump:

"Non ha ancora raggiunto il livello di Hitler. Dobbiamo lasciarlo fare però, magari ci può arrivare. Non penso sia pericoloso, non ho paura di Trump. Penso sia uno showman, un uomo che vuole che il pubblico lo ami. Ciò di cui ho paura sono le persone intorno a lui, quelli che gli sussurrano le cose sbagliate, come coloro che hanno consigliato a Bush la guerra in Iraq."

Brooks ha ringraziato la BAFTA per avergli dedicato un premio solitamente consegnato a una personalità britannica. Più avanti nel 2017 tornerà a Newcastle per aiutare mettere in scena l'adattamento teatrale di Frankenstein Junior, anche se l'ultima volta che è partito per l'Inghilterra si è dimenticato il passaporto:

"Mi sono scordato il passaporto perchè non penso all'Inghilterra - davvero - come un paese straniero. Penso che sia una grande Brooklyn dove si parla meglio. Tutto qui."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Mel Brooks: "Donald Trump non è pericoloso"