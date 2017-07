Mean Girls: ecco il cast del musical di Broadway scritto da Tina Fey!

Mean Girls sta per diventare un musical di Broadway! La versione musicale del famoso film del 2004 di Mark Waters ha appena comunicato il suo cast ufficiale. Kerry Butler, nominata ai Tony Awards per Xanadu, interpreterà proprio il ruolo della professoressa Norbury portata sul grande schermo da Tina Fey, Erika Henningsen sostituirà Lindsay Lohan nel ruolo della protagonista Cady, Taylor Lauderman sarà la perfida Regina di Rachel McAdams, mentre Barrett Wilbert Weed sarà Janis, la ragazza goth del film. Tra gli altri Ashley Park, Kate Rockwell, Grey Henson e Rick Younger.

La regia è stata affidata a Casey Nicholaw, dopo i successi di The Book of Mormon e Aladdin, mentre la sceneggiatura sarà di Tina Fey, le musiche di Jeff Richmond (Unbreakable Kimmy Schmidt, 30 Rock) e i testi di Nell Benjamin. Il musical sarà presentato in anteprima a Washington D.C. il prossimo ottobre, per debuttare poi a Broadway a inizio 2018.

