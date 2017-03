Mazinga Z: svelato il teaser del film ispirato al manga di Go Nagai

A sorpresa l'AnimeJapan 2017 si è trasformato nell'occasione per lanciare il primo teaser dell'atteso Mazinga Z, pellicola prodotta da Toei Animation. Sul palco della convention sono intervenuti i doppiatori Shotaro Morikubo e Ai Kayano, che daranno voce - rispettivamente - al protagonista Koji Kabuto e a Sayaka Yumi. Oltre ai due doppiatori, anche l'autore del manga originale da cui Mazinga Z** è tratto, il mitico Gô Nagai, è intervenuto con un videomessaggio per lanciare il teaser.

Mazinga Z commemorerà il 45° anniversario del manga di Go Nagai e della serie anime. Toei Animation produrrà e distribuirà il progetto. Nagai ha lanciato la sua creatura nel magazine Shueisha's Weekly Shonen Jump nel 1972, stesso anno dell'arrivo dell'anime in tv. L'anime è stato trasmesso per 92 episodi dal 1972 al 1974.

La storia vede protagonista lo studente Kōji Kabuto a cui viene affidata la guida del super robot Mazinga Z che ha il compito di combattere il temibile Dottor Inferno, uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo.

