Maze Runner: The Death Cure, Dylan O'Brien nel trailer!

20th Century Fox ha appena lanciato il primo trailer ufficiale di Maze Runner: The Death Cure, capitolo finale della saga fantasy young adult che approderà nei cinema l'8 febbraio 2018.

Nell'epico finale della saga di Maze Runner Thomas guida il gruppo di Gladers fuggitivi verso la missione finale, la più pericolosa. per salvare gli amici, i ragazzi dovranno irrompere nella leggendaria Last City, labirinto tenuto sotto controllo che rischia di trasformarsi in una trappola mortale.

Il film, diretto ancora una volta da Wes Ball, vede il ritorno di Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.

