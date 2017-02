Matthew Modine doppiatore e produttore del film animato My Love Affair With Marriage

Matthew Modine, recentemente tra i protagonisti della serie Stranger Things, è entrato a far parte del cast del film animato My Love Affair With Marriage, di Signe Baumane.

Il film ha come protagonista una donna dall'immaginazione molto vivida alle prese con alcuni matrimoni (veri e immaginati) mentre affronta le pressioni imposte dalla società. Modine doppierà il secondo marito della donna, personaggio contraddistinto da un segreto sconvolgente che potrebbe distruggere il loro matrimonio.

Modine sarà coinvolto anche come produttore del lungometraggio, finanziato grazie a Kickstarter, e ha dichiarato: "Ho visto recentemente Rocks in My Pockets, il primo film di Signe Baumane, e sono rimasto davvero colpito dal suo stile per quanto riguarda l'animazione e dalla sua narrazione. Volevo diventare un animatore quando ero giovane - in silenzio lo voglio ancora - e amo sostenere gli animatori indipendenti".

