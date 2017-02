Matthew McConaughey: "Trump è il nostro presidente, è ora di accettarlo"

Matthew McConaughey, intervistato dalla BBC per promuovere il film Gold, ha parlato dell'attuale situazione politica americana.

L'attore ha infatti commentato la reazione degli oppositori di Donald Trump, spiegando il suo punto di vista sulla questione: "Non hanno una scelta ora, è il nostro presidente".

Matthew ha quindi aggiunto: "E' giunto per noi il momento di accettare la situazione e cercare di costruire qualcosa con lui nei prossimi quattro anni. Bisogna pensare a quanto si può fare perché sarà il nostro Presidente almeno per i prossimi anni".

Come accaduto con delle dichiarazioni analoghe rilasciate da Nicole Kidman, online i fan si sono divisi tra chi ha accolto positivamente le sue parole e chi ha sottolineato come Matthew sia in una posizione privilegiata dal punto di vista economico e sociale, rendendogli quindi complicato capire i motivi per molte delle proteste in corso.

Matthew McConaughey said we need to "embrace Trump." Easy for u to say considering ur also a white guy w more money than god. Have a seat — Jenna Toth (@jennalouisetoth) February 2, 2017

Well said @McConaughey regarding our POTUS @realDonaldTrump It's time to come together! — Todd (@TDJohnson89) February 2, 2017

.@McConaughey @realDonaldTrump is showing us he does not deserve a chance. When someone shows who he is better believe him. — Gina Mortimer Storr (@virtualgina) February 2, 2017

#matthewMcConaughey is a voice of reason & I'm so happy I can watch HIS movies.. haha.as I'm seriously #boycotting the unreasonable — MissBek2 (@bekkassso) February 2, 2017

Tom hanks is the American dad not Matthew #MatthewMcConaughey — Deitz (@RayWaneku) February 2, 2017

Thank God a rich white man told me how I need to approach this train wreck presidency. How else would I know what 2 do? #matthewmcconaughey — Kai Hibbard (@KaiHibbard) February 2, 2017

Not alright not alright not alright #MatthewMcConaughey — Dylan (@Im_the_Real_Dyl) February 2, 2017

Home News Matthew McConaughey: "Trump è il nostro...