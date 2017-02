Matthew McConaughey star della commedia di Harmony Korine "The Beach Bum"

Il divo Matthew McConaughey si prepara a recitare in The Beach Bum, nuova pellicola scritta e diretta dal controverso Harmony Korine.

La storia segue le disavventure di Moondog, un affascinante fuorilegge ribelle che vive una vita incredibile.

"The Beach Bum sarà una folle corsa e non posso pensare a nessun attore più adatto di Matthew McConaughey per interpretare il nostro eroe Moondog, affascinante ribelle, in questa commedia frenetica e irriverente" ha dichiarato Harmony Korine, già autore di Spring Breakers - Una vacanza da sballo.

Prossimamente Matthew McConaughey sarà nei cinema con l'atteso La Torre Nera, adattamento della saga di Stephen King in cui veste i panni del villain Randall Flagg.

