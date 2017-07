Matt Bomer: "Il primo ruolo da attore? Fingermi eterosessuale"

Matt Bomer ha svelato di considerare il tentativo di essere considerato eterosessuale la sua prima "interpretazione" come attore.

La star, cresciuta in una famiglia profondamente cristiana e tradizionale in Texas, ha ammesso di essersi costruito un personaggio pur di "sopravvivere" in quell'ambiente e non diventare il potenziale obiettivo dei bulli mentre era al liceo, decidendo anche di far parte della squadra di football e di essersi impegnato per mentire agli altri.

Matt ha aggiunto: "Lavoravo in un gasdotto con mio fratello e sono certo che alcune persone del mio team fossero ex detenuti. Ho dovuto imparare a proteggermi in questi ambienti". Quando, a 24 anni, Bomer ha ammesso la propria omosessualità alla sua famiglia nessuno gli ha creduto e sia suo fratello che i genitori, con cui non ha poi parlato per sei mesi a causa di una litigata, pensavano stesse scherzando.

L'attore ha però aggiunto: "Sapete cosa è stato invece fantastico? I miei nonni. Non gli importava nulla. Mia nonna mi ha incredibilmente sorpreso. Per me lei è l'esempio di quello che è un cristiano amorevole e in grado di accettare".

A distanza di anni il rapporto con i suoi genitori è migliorato: "Sì, direi di sì. Quando si è una famiglia, metti da parte certe cose se ci si ama. Sono davvero grato per la mia famiglia".

Bomer ha però ammesso che la situazione nella società non è delle migliori: "Ho dei cari amici che non hanno ancora rivelato la verità. Come artista l'ultima cosa che vuoi è che ti si identifichi con un'etichetta. Vuoi poter avere totale libertà sulla tua identità. E' una decisione completamente soggettiva. E ho dei figli. Non volevo che pensassero che fossero qualcosa da nascondere".

