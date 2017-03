Matrix: il nuovo progetto della Warner Bros non sarà un reboot

Pochi giorni fa è apparsa online la notizia che la Warner Bros è nelle prime fasi dello sviluppo di un potenziale reboot di Matrix.

Lo sceneggiatore Zak Penn, coinvolto nel progetto, ha ora condiviso qualche dettaglio del potenziale lungometraggio.

Zak ha spiegato: "Tutto quello che posso dire a questo punto è che nessuno potrebbe o dovrebbe fare un reboot di Matrix. Le persone che conoscono Animatrix e i fumetti capiscono".

Le notizie che parlano di un remake o di un reboot sono quindi inaccurate e sarebbe impossibile sostituire Keanu Reeves.

All I can say at this point is no one could or should REBOOT the Matrix. People who know Animatrix and the comics understand. — Zak Penn (@zakpenn) March 15, 2017

Can't comment yet except to say that the words "reboot" and "remake" were from an article. Let's stop responding to inaccurate news. — Zak Penn (@zakpenn) March 17, 2017

If I were going to recast Keanu Reeves, I would cast Keanu Reeves. — Zak Penn (@zakpenn) March 17, 2017

Penn ha quindi proseguito: "Voglio vedere nuove storie ambientate nel mondo di Matrix? Sì. Perché è un'idea brillante che genera storie grandiose. Guardate a cosa stanno facendo con l'universo di X-Men. Tra Logan - The Wolverine, Legion e Deadpool, qualcuno vuole che si fermino? Non io".

Do I want to see more stories set in the universe of the matrix? Yes. Because it's a brilliant idea that generates great stories. — Zak Penn (@zakpenn) March 17, 2017

Look at what people are doing with Xmen universe. Between Logan and Legion and Deadpool, does anyone want them to stop? Not me. — Zak Penn (@zakpenn) March 17, 2017

Le indiscrezioni parlano inoltre di Michael B. Jordan in trattativa per un ruolo da protagonista nel nuovo film, quindi forse nel ruolo di un giovane Morpheus o in una parte completamente inedita.

