Matrix: Forrest Gump al posto di Keanu Reeves in un divertente video parodia

Il famoso canale YouTube How It Should Have Ended ha ideato una divertente parodia intitolata Hero Swap in cui si immagina cosa sarebbe accaduto se in Matrix il vero eroe fosse stato Forrest Gump invece che Neo, l'iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves.

In quattordici, esilaranti, minuti, Forrest incontra Trinity e Morpheus, affrontando eventi incredibili, come la scoperta dell'assenza di limiti fisici che permette letteralmente di volare o spettacolari combattimenti, con il suo approccio davvero unico alla vita.

Ecco il simpatico video:

