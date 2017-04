Masters of the Universe, Angry Birds 2: Sony annuncia le release!

Sony Pictures ha aggiornato il suo calendario di uscite comunicando le release di due pellicole molto attese dai fan: The Angry Birds Movie 2 e Masters of the Universe.

Il sequel dell'hit animato Angry Birds - Il film approderà nei cinema il 20 settembre 2019, mentre la pellicola sui celebri Dominatori dell'Universo arriverà in sala il 18 dicembre 2019, in piena stagione natalizia. Lieve spostamento per la pellicola animata su Spider-Man, ancora priva di titolo, che arriverà nelle sale una settimana prima del previsto, il 14 dicembre 2018.

Masters of the Universe racconta le gesta del Principe Adam, che ha il potere di trasformarsi nel possente guerriero He-Man e combattere per la salvezza di Eternia, terra magica minacciata dal malvagio Skeletor.

McG, regista della pellicola ispirata ai giocattoli Mattel, ha dichiarato: "La nostra idea è di onorare il fan base passato e presente. Vogliamo anche mostrare l'incredibile influenza che Kevin Feige e i Marvel Studios hanno nel mondo dell'entertainment. Vogliamo creare un prodotto credibile ed emozionante, ricco di azione, vogliamo raccontare il viaggio di un eroe. E' la genesi di He-Man, non ci fermeremo finché non avremo creato un prodotto all'altezza."

