Master of None: il trailer e la locandina della seconda stagione

Netflix ha diffuso il trailer e la locandina della seconda stagione della serie originale Master of None, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 12 Maggio 2017.

Tra i nuovi arrivi nel cast nel cast ci sarà l'attrice italiana Alessandra Mastronardi, che interpreterà la fiamma italiana del protagonista Dev (Aziz Ansari).

Dopo aver viaggiato all'estero, Dev (Aziz Ansari) torna a New York per affrontare le sfide della sua vita personale: una nuova opportunità lavorativa e una complessa relazione sentimentale in via di sviluppo con qualcuno che significa moltissimo per lui.

Master of None è creato da Aziz Ansari e Alan Yang, che sono anche produttori esecutivi della serie insieme a Michael Schur, Dave Becky, David Miner e Igor Srubshchik.

