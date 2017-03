Master of None: a maggio la seconda stagione della comedy

Netflix ha annunciato che la seconda stagione della comedy Master of None sarà disponibile per gli utenti a partire da venerdì 12 maggio. Tra i nuovi arrivi nello show ci sarà l'attrice Alessandra Mastronardi, con il ruolo di una ragazza italiana di cui si innamora il protagonista Dev, interpretato da Aziz Ansari.

Il teaser dei nuovi episodi:

La sinossi degli episodi inediti:

Dopo aver viaggiato all'estero, Dev (Aziz Ansari) torna a New York per affrontare le sfide della sua vita personale: una nuova opportunità lavorativa e una complessa relazione sentimentale in via di sviluppo con qualcuno che significa moltissimo per lui.

Master of None è creato da Aziz Ansari e Alan Yang, che sono anche produttori esecutivi della serie insieme a Michael Schur, Dave Becky, David Miner e Igor Srubshchik.

