Massimo Lopez rassicura i fan con un video: "pericolo passato, grazie a tutti!"

Valerio Di G.

Lo scorso weekend, Massimo Lopez ha avuto un infarto mentre si esibiva in scena. Dopo i primi soccorsi i medici hanno deciso di sottoporlo immediatamente ad un intervento di angioplastica. L'attore, noto per la storica collaborazione con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, è stato dichiarato subito dopo l'operazione fuori pericolo e oggi ha rassicurato i fan, ringraziandoli per il sostegno, con un videomessaggio registrato direttamente dall'ospedale Bonomo di Andria dove attualmente è ricoverato. Ecco il video.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Massimo Lopez rassicura i fan con un video:...