Massimo Lopez, dopo l'infarto in scena ora è fuori pericolo

Cristiano Ogrisi

Massimo Lopez, uno dei componenti dello storico trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ha sentito un dolore al petto durante il suo spettacolo all'interno della rassegna Jazz & Dintorni a Trani e ha deciso di fermarsi per chiedere l'aiuto del personale sanitario.

Subito trasportato in ambulanza all'ospedale più vicino, l'attore 65enne aveva un infarto in atto che, durante la notte, ha portato i medici a sottoporlo a un intervento di angioplastica, che sembra aver superato senza complicazioni. Lopez, dopo un passato ricco di televisione e teatro, e noto doppiatore che ha sostituito Tonino Accolla per la storica voce di Homer ne I Simpson, potrà uscire dall'ospedale Bonomo di Andria nei prossimi giorni se resterà "stabile e collaborativo" come in queste ore.

