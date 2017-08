Mary, Queen of Scots: Saoirse Ronan nella prima foto del film

Focus Features e Working Title hanno condiviso la prima immagine ufficiale del film Mary, Queen of Scots, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni.

Il progetto ha come protagoniste Saoirse Ronan, ritratta nello scatto, nel ruolo di Maria Stuarda e Margot Robbie nella parte della regina Elisabetta I, mentre Jack Lowden sarà Lord Darnley.

Josie Rourke si occuperà della regia del film, scritto da Beau Willimon e basato sul libro di John Guy intitolato The True Life of Mary Stuart.

Il progetto racconterà la storia della regina scozzese che venne incoronata quando era ancora in fasce e si sposò poi con il re di Francia e, successivamente, con Lord Darnley, matrimonio che ha quindi portato all'uccisione dell'uomo. Maria si unì in matrimonio poco dopo con il potenziale colpevole e la coppia venne imprigionata nel Loch Leven Castle, mentre la donna fu costretta ad abdicare a favore di suo figlio e a cercare rifugio da sua cugina, Elisabetta I. Maria sostenne di essere la legittima sovrana del regno inglese e venne sostenuta dai cattolici, venendo però considerata una potenziale minaccia da Elisabetta, esiliata e alla fine condannata a morte per aver partecipato a un piano per assassinare la regina.

