Mary Poppins Returns: la prima foto di Lin-Manuel Miranda

Dopo aver dato un'occhiata al look della nuova Mary Poppins Emily Blunt, adesso è stata diffusa una nuova foto del sequel, Mary Poppins Returns, che mostra Lin-Manuel Miranda nei panni di un lampionaio ottimista e pieno di fiducia di nome Jack.

Site Exclusive: First look at @Lin_Manuel in 'Mary Poppins Returns.' pic.twitter.com/kfZjZRe5HD