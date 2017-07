Mary Poppins Returns: Emily Blunt nel primo teaser poster animato!

La pagina Twitter ufficiale di Walt Disney ha mostrato ai fan il primissimo poster animato di Mary Poppins Returns , con Emily Blunt nei panni della mitica Mary Poppins per la regia di Rob Marshall.

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns. The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr