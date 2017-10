Marvel vs. Dc: James Gunn chiede ai fan di smetterla con la rivalità

James Gunn ha chiesto in maniera molto decisa ai fan della Marvel e a quelli della DC di smettere di discutere e litigare. Come regista di Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, Gunn non ama vedere i fan dei fumetti alzare i toni solamente per affermare la supremazia di una o dell'altra casa. Quello che non piace è l'inefficace metodo di critica, basato solo sul demolire o idolatrare una nuova uscita, solamente per il suo marchio di appartenenza.

Dopo che Gunn ha fatto le congratulazioni a Zachary Levi per aver ottenuto il ruolo principale in Shazam! , Twitter si è scatenato in un altro capitolo della faida Marvel vs. DC, tanto da far intervenire direttamente il regista:

1 Every time I mention anything DC, no matter what, my feed becomes an endless screaming match about BvS. — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

3 At least when you're screaming at each other about Trump, it's something of international importance. — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

4 But it's a 2 year old movie that some people like and some people don't. Why is someone else's opinion so important to you? — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

5 As Marvel and DC super fans you have way more in common with each other than you do with the rest of the world. — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

6 So why do you spend so much time raging at each other? It's silly. Please just stop it. Stop engaging in that way. — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

7 But at the very least, when you do, untag me. I've muted a lot of you guys, but not all. Thanks. — James Gunn (@JamesGunn) 28 ottobre 2017

Gunn si lamenta del fatto che ogni volta che accenna alla DC sulla sua bacheca, si finisce a parlare di Batman v Superman: Dawn of Justice, che nessuno convincerà mai nessun'altro, consiglia di litigare su Trump che almeno ha un'importanza effettiva, ricorda che i fan dei cinecomic di ogni tipo hanno molte più cose in comune di quanto si possa immaginare e che sta silenziando tutti coloro i quali lo taggano in stupidi litigi. Per quanto riguarda il prossimo capitolo, James ha inoltre confermato che il lungometraggio dovrebbe intitolarsi Guardians of the Galaxy Vol. 3 e nel film appariranno i Ravagers guidati da Starhawk, interpretato da Sylvester Stallone.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Marvel vs. Dc: James Gunn chiede ai fan di...