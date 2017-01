Marvel: tra poche ore un misterioso annuncio?

I fan della Marvel sono in subbuglio. Poche ore fa l'account twitter ufficiale della Marvel Entertainment ha diffuso un misterioso annuncio. Nell'immagine si parla di oggi giovedì 26 gennaio alle 16 (ora italiana). Di cosa si tratterà?

Marvel Entertainment e Marvel Studios hanno due account twitter diversi. Per adesso l'account cinematografico tace, perciò è possibile che l'annuncio in questione riguardi esclusivamente il mondo dei fumetti. Già in precedenza Marvel aveva fatto qualcosa di simile un paio di anni fa, annunciando un evento speciale in California in cui è stata diffusa la lineup della Fase Tre del MCU. Al momento i fratelli Russo sono impegnati nelle riprese di Avengers: Infinity War, in corso da qualche giorno. Altra occasione ghiotta per conoscere qualche dettaglio in più sul film e sul cast.

Vedremo forse un nuovo trailer? O scopriremo qualche segreto della Fase 4? La risposta arriverà tra poche ore!

