Marvel: Stan Lee ha già girato altri cinque cameo

Il Marvel Cinematic Universe si amplia, ma Stan Lee resta sempre lo stesso e conferma la presenza in ogni pellicola in uscita regalandoci nuovi gustosi cameo. Il leggendario fumettista ha ormai 94 anni e anche se la sua vitalità è intatta, i Marvel Studios hanno deciso di portarsi avanti col lavoto facendogli girare cinque nuovi cameo. A confermare la notizia è il suo personal manager.

"Su Avengers: Infinity War possiamo dire che ha filmato entrambe le parti, uno e due. Abbiamo già girato Ant-Man and the Wasp, abbiamo girato Black Panther. Abbiamo già girato anche Thor: Ragnarok."

Chris Hemsworth ha anticipato che la partecipazione di Stan Lee in Thor: Ragnarok sarà "il suo miglior cameo di sempre". Per il momento non è stata menzionata la sua presenza in Captain Marvel e nel sequel di Spider-Man: Homecoming visto che i due film non sono ancora entrati in produzione.

Ecco cosa ha dichiarato il capo della Marvel Kevin Feige riguardo alla presenza di Stan Lee in tutti i film e alla natura omnisciente del suo personaggio: "Stan Lee esiste al di sopra e oltre la realtà di tutte le pellicole. Così la possibilità che possa essere seduto in un pit stop cosmico durante la sequenza di lancio in Guardiani della Galassia Vol. 2 è un'idea molto divertente, avuta da James Gunn. Abbiamo girato il cameo e lo abbiamo adorato tanto da inserirlo in un paio di occasioni nel film. Non dura molto, così lo abbiamo inserito verso la fine del processo quando fa riferimento al fatto che era un agente della Federal Express. Ci sembrava divertente metterlo lì perché è lui il personaggio che spunta fuori in tutti i film".

