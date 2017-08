Marvel potrebbe introdurre Nova nella Fase Cosmica dell'MCU

Dopo Avengers: Infinity War e il suo sequel, il Marvel Cinematic Universe diventerà cosmico! Il regista della saga dei Guardiani della Galassia James Gunn ha svelato che la Fase Cosmica prenderà il via con Guardians of the Galaxy Vol. 3. Il terzo film sui Guardiani avrà un ruolo fondamentale, visto che servirà a disegnare la direzione generale da dare all'intero MCU nei prossimi decenni.

Dopo aver visto Guardiani della Galassia Vol. 2, conosciamo alcuni dei personaggi che ritroveremo nelle galassie. Tra questi Stakar (Sylvester Stallone) e Adam Warlock. Quali altri popolari eroi dei fumetti Marvel compariranno sullo schermo in futuro?

Tra i fan sono in molti a scommettere su Nova. Di fronte alla domanda se ha in mente di usare Nova nella Fase Cosmica dell'MCU, James Gunn ha risposto: "Certo. Nova è uno dei personaggi che potremmo usare, ne abbiamo parlato di tanto in tanto. Una delle cose che sto facendo mentre creo Guardians of the Galaxy Vol. 3 - che sarà ambientato dopo i due film sugli Avengers - è dare una mano a delineare i prossimi 10 - 20 anni dell'Universo Marvel. Espanderemo l'universo cosmico e introdurremo nuovi personaggi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarà l'ultimo film con questa versione dei Guardiani."

Nei fumetti l'originale Nova, vero nome Richard Rider, è l'unico sopravvissuto del Nova Corps dopo la distruzione di Xandar. Nel fumetto Annihilation non solo Rider è il solo a sopravvivere, ma porta con sé lo Xandarian Worldmind, anima dell'intera Nova Force, il che aumenta il suo potere a dismisura. Il Nova Corps che abbiamo visto in Guardiani della Galassia ci è sembrato solo una forza di polizia intergalattica, ma nei fumetti sono dipinti come super protettori della galassia e Rider diventa il più forte di tutti. Prossimamente vedremo se e come verrà impiegato nell'MCU.

