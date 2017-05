Marvel, Kevin Feige: "Ci sarà sicuramente un crossover tra film e serie TV"

Il crossover tra le realtà televisive e cinematografiche del Marvel Cinematic Universe sta forse per diventare realtà. I Marvel Studios avranno il loro primo grande crossover in Avengers: Infinity War dove si incontreranno Avengers e Guardiani della Galassia, mentre la Marvel TV affronterà il primo incontro tra supereroi quest'estate in The Defenders su Netflix. Il presidente della Marvel Kevin Feige ha dichiarato che un crossover tra personaggi dei film e personaggi delle serie tv potrebbe avvenire. Durante un'interivista con i09, Feige è stato ottimista:

"Il futuro è molto ampio. La verità è che non lo so di preciso, ma ci sono tantissimi show tv in fase di creazione, e se tutto va bene continueremo a fare davvero tanti film. A un certo punto ci sarà un crossover."

I fan hanno appreso la dichiarazione con gioia, ma subito si è fatto avanti l'incubo del recasting. Non è detto, infatti, che per un arrivo sul grande schermo ci sia la disponibilità degli attori, con i dovuti accordi contrattuali. I fan delle serie Marvel sarebbero molto delusi, ma personaggi come Daredevil e Luke Cage probabilmente arriveranno sul grande schermo tra qualche anno, probabilmente ben oltre la fine della Fase 4.

