Marvel e Netflix rinnovano Iron Fist e Daredevil e presentano il trailer di The Punisher

Il panel organizzato dalla Marvel e da Netflix per la serie The Defenders ha regalato moltissime sorprese ai presenti al San Diego Comic-Con. Al termine del panel, infatti, chi era in sala ha potuto assistere a una proiezione del primo episodio dello show ma l'incontro ha regalato altre rivelazioni come il rinnovo di Iron Fist e il primo trailer di The Punisher.

Jeph Loeb, a capo di Marvel Television, ha rivelato che la serie crossover è la realizzazione di un sogno iniziato oltre tre anni fa, ora giunto al suo culmine. Dopo aver ricevuto un premio, il produttore ha inoltre dichiarato:

"Non rinunciate mai ai vostri sogni. Se i vostri amici vogliono svegliarvi lasciate che si sveglino da un incubo, mai dai vostri sogni".

Loeb ha poi sottolineato come Netflix abbia permesso di ricevere istantaneamente l'ordine di realizzare sessanta episodi in totale, senza prima girare un pilot. Jon Bernthal, interprete di Frank Castle, è poi entrato in sala per presentare il trailer di The Punisher che si apre con una sequenza onirica in cui il protagonista viene mostrato mentre suona la chitarra insieme alla figlia. Successivamente è da solo e si passa in rapida successione tra diversi periodi temporali, mostrando come Castle stia lottando per superare il dolore causato dalla perdita della sua famiglia.

Sullo schermo appare poi la scritta Rural Alabama e Frank sta guidando un furgone, la foto della sua famiglia sul cruscotto, seeguendo due moto che fanno parte di una gang chiamata Dogs of Hell. Il protagonista raggiunge i motociclisti, spara con un fucile e poi li investe per essere sicuro che siano morti. L'azione si sposta a Juarez, in Messico, durante un party e dove Castle fa esplodere la testa di un uomo con la sua arma. Le immagini successive sono all'aeroporto JFK di New York: un uomo di affari entra in bagno parlando al telefono, seguito da Castle che lo strangola mentre due persone entrano nella toilette e ironizzano sui rumori che sentono.

La Marvel ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Daredevil per una terza stagione e di Iron Fist per un secondo ciclo di episodi, in cui sarà presente anche Misty Knight. In The Punisher, invece, Karen Page sarà particolarmente importante.

Elodie Yung, interprete di Elektra, ha spiegato che in The Defenders il suo personaggio non saprà chi è dopo essere tornata in vita ed è stata addestrata per essere un'arma vivente. Sarà quindi difficile capire quanto della sua personalità sia ancora dentro di lei. Sigourney Weaver, che nella serie sarà la super villain Alexandra, ha spiegato di essere una grande fan di Daredevil e Jessica Jones, oltre ad apprezzare il modo in cui nella serie The Defenders viene rappresentata New York, elevata al ruolo di protagonista insieme agli eroei.

Mike Colter ama invece le interazioni tra i personaggi e Finn Jones l'evoluzione di Danny Rand compiuta nella prima stagione di Iron Fist. Krysten Ritter ha quindi sottolineato come Jessica non voglia l'aiuto di nessuno tuttavia desideri aiutare gli altri, pur prendendo in giro gli altri membri del team che non ha un leader o un quartier generale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Marvel e Netflix rinnovano Iron Fist e Daredevil...