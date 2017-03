Marvel Cinematic Universe: quanto tempo ci vorrebbe per il binge watching di tutto?

Valerio Di G.

Con l'uscita di Iron Fist su Netflix l'universo Marvel cinematografico e televisivo è sempre più complesso ed intrigato, tanto che un utente Reddit ha compilato una curiosa timeline che include ogni singolo prodotto del Marvel Cinematic Universe, comprese webseries come Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot. Calcolando il minutaggio complessivo il risultato è a dir poco sorprendente, una visione totale richiederebbe infatti un binge watching della durata di 6 giorni, 15 ore e 41 minuti! Non si tratterebbe nemmeno di un record se consideriamo che la visione di ogni film ed episodio seriale dedicato a Guerre stellari occupa uno spazio di tempo nettamente maggiore.

Ci troviamo dinanzi ad un un dato evidente che segna quanto la Disney e la collaborazione Marvel/Netflix (vengono dunque escluse le produzione della Sony e della Fox ambientate in un universo alternativo al MCU) siano concentrate a creare una narrazione su più livelli ricca di collegamenti e richiami orizzontali! Dobbiamo in tutto questo tenere in mente che l'universo cinematografico Marvel è in realtà ancora relativamente giovane, allo stato attuale è infatti formato da due show ABC, quattro prodotti originali Netflix, diversi corti e quattordici lungometraggi di cui il primo, quello che ha aperto la cosiddetta Fase 1, è stato Iron Man di Jon Favreau che appunto neanche dieci anni fa rivoluzionò il genere del cinefumetto.

Attualmente i film Marvel si collocano nella Fase 3 iniziata l'anno scorso con Captain America: Civil War, mentre la Disney ha annunciato che una quarta fase non è in programma prima del 2019 quando uscirà l'atteso Captain Marvel nonchè il quarto misterioso capitolo degli Avengers che seguirà Avengers: Infinity War del 2018! Altro che intrattenimento ed esplosioni, il cinefumetto sta diventando un franchise che richiede allo spettatore una partecipazione sempre maggiore e una comprensione totale di un universo in costante espansione!

