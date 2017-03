Mark Wahlberg, che hamburger: stasera su Blaze il docu-reality Wahlburgers

Patrizio Marino

Per le strade di Boston, Massachussets, si sentono grida di fan impazzite e anche un invitante odore di hamburger. Cos'è che unisce una folla adorante a una catena di hamburger di qualità? Semplice: la famiglia Wahlberg. Mark, Donnie e Paul Wahlberg sono tre fratelli molto diversi. Mark è una star di Hollywood Deepwater - Inferno sull'oceano, Donnie è attore e cantante (Blue Bloods) nonché marito della sexy Jenny McCarthy (Scream 3) e Paul è un cuoco. Ognuno di loro ha preso la propria strada, ma non sapevano che prima o poi quelle strade si sarebbero riunite sotto un unico nome: Wahlburgers.

Wahlburgers: panini di famiglia, in onda in prima visione assoluta in Italia su Blaze (canale 119 di Sky) dal 27 marzo in doppio appuntamento alle 21:45 segue da vicino le risate, i battibecchi e le dispettose gelosie tra i fratelli Wahlberg intenti a dividersi il primo posto nel cuore della mamma, Alma. Quando Paul, cuoco e gestore della catena, ha deciso di mettere in piedi la propria attività, non avrebbe mai immaginato di attirare l'attenzione dei suoi due fratelli e della madre. Una bella gatta da pelare per Paul che ha la tendenza a voler decidere tutto da solo e da fratello maggiore deve gestire le folli idee di Donnie e Mark.

Unire il proprio cognome alla parola hamburger è stato solo il primo passo del loro successo. Quello che ha reso famosa la catena di fastfood Wahlburgers è sicuramente la squisitezza del cibo, unita alle folli idee dei tre fratelli spesso in disaccordo fra loro su come portare avanti il business di famiglia. Wahlburgers: panini di famiglia è un viaggio divertente alla scoperta di questa famiglia di "paninari" sui generis.

