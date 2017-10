Mark Ruffalo "Thor: Ragnarok darà inizio a una trilogia dedicata a Hulk"

Una complicata questione di diritti ha reso improbabile la possibilità di vedere, nell'immediato futuro, un comic movie standalone su Hulk. I Marvel Studios hanno, però, deciso di dare lo spazio meritato all'eroe verde interpretato da Mark Ruffalo dando vita a una trilogia ideale dedicata a Bruce Banner che prenderà il via con Thor: Ragnarok.

Mark Ruffalo ha spiegato così il progetto Marvel: "Kevin Feige mi ha preso in disparte e mi ha chiesto 'Se tu volessi fare un film standalone su Hulk, come sarebbe?' Io gli ho risposto 'Credo che ci dovrebbe essere questo, questo e questo, e dovrebbe finire in questo modo'. E lui 'Mi piace. Perché non lo facciamo nei prossimi tre film, partendo con Thor: Ragnarok e poi proseguendo con Avengers 3 e Avengers 4?' 'L'idea mi pare grandiosa' ho risposto e così adesso siamo all'inizio di questo arco".

L'arco narrativo dedicato a Hulk prenderà il via con la battaglia sul Pianeta Sakaar, dove Hulk si riusce al suo vecchio amico Thor mentre i due vengono fatti combattere l'uno contro l'altro in un'arena di gladiatori. Naturalmente Thor e Hulk non si uccideranno, ma uniranno le forze nella battaglia contro Hela (Cate Blanchett), dea della morte che vuole distruggere Asgard.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

