Mark Ruffalo: "Non si farà mai più un film su Hulk"

Tecnicamente, Hulk ha un suo film nel Marvel Cinematic Universe, L'incredibile Hulk con Edward Norton, ma da quando Mark Ruffalo ha preso con successo il ruolo di Bruce Banner in The Avengers i fan si sono chiesti se mai ci sarà un nuovo solo movie. Durante il D23 Expo, Ruffalo ha parlato con Variety e ha messo in chiaro quali sono le reali possibilità di vederlo protagonista in solitario di un film Marvel:

"Vorrei che sia chiara una cosa: non ci sarà mai un film su Hulk. La Universal ha i diritti sul film con Hulk protagonista e, per qualche motivo, non riescono a mettersi d'accordo con la Marvel, forse non vogliono fare soldi."

Leggi anche: L'invasione dei supereroi: guida ai cinecomics di prossima uscita

Un accordo tra case di produzione diverse è arrivato per Spider-Man: Homecoming, in cui la Marvel e la Sony hanno trovato un compromesso vantaggioso per entrambe, quindi le possibilità che la Universal cambi idea non sono così remote.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Mark Ruffalo: "Non si farà mai più un film su...