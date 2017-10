Mark Ruffalo interpreterà due gemelli nella miniserie HBO diretta da Derek Cianfrance

HBO ha in cantiene una nuova miniserie, intitolata I Know This Much Is True, che vedrà Mark Ruffalo in veste di protagonista e produttore esecutivo. La serie, in otto episodi, è basata su un popolare romanzo pubblicato nel 1998 da Wally Lamb.

A occuparsi della regia e dell'adattamento, sarà il regista Derek Cianfrance. I Know This Much Is True è descritta come un'epica saga familiare che esplora l'identità americana seguendo le vite parallele dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey attraverso l'ultima parte del 20° secolo. Mark Ruffalo interpreterà, così, un duplice ruolo.

Mark Ruffalo torna a collaborare con HBO a qualche anno di distanza da The Normal Heart, film tv che gli ha permesso di conquistare una nomination agli Emmy. A partire dal 25 ottobre lo rivedremo al cinema nei panni di Hulk nello spettacolare Thor: Ragnarok.

