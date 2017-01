Mark Hamill tra i doppiatori di Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom

Mark Hamill e Christopher Plummer saranno tra i doppiatori di un nuovo lungometraggio animato intitolato Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom, realizzato da Shout! Factory e Arcana Studios.

Il progetto sarà scritto, diretto e prodotto da Sean Patrick O'Reilly ed è un adattamento dell'omonima graphic novel scritta da Bruce Brown.

Il lungometraggio, che può contare anche sulla presenza tra i doppiatori di Jeffrey Combs e Doug Bradley, arriverà sugli schermi americani alla fine del 2017.

La storia ha come protagonista un giovane Howard Lovecraft e il suo amico Spot, impegnati in un'avventura che li porta da una landa desolata e ghiacciata alle profondità di un misterioso oceano. Il film si intreccia a fatti realmente accaduti nella vita di H.P. Lovecraft e ai personaggi da lui creati.

Hamill avrà la voce del Dottor Henry Armitage, mentre Combs sarà Re Abdul, e Plummer e Bradley riprenderanno i ruoli del Dottor Herbert West e Nyarlathotep, già avuti nel primo lungometraggio, Howard Lovecraft & the Frozen Kingdom.

