Mark Hamill rivela di aver apprezzato il Joker interpretato da Jared Leto

Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha doppiato l'iconico personaggio del Joker in molti film animati targati DC, fin dagli anni Novanta.

L'attore, rispondendo a un commento di un fan, ha ora rivelato di aver apprezzato il lavoro compiuto da Jared Leto in occasione del film Suicide Squad, scrivendo su Twitter: "Come tutti i grandiosi attori si è appropriato della parte #Rispetto".

Like all great actors @JaredLeto made the part his own! #Respect — Mark Hamill (@HamillHimself) September 23, 2017

Leto riprenderà il ruolo del villain in occasione del sequel di Suicide Squad e del già annunciato film che racconterà un nuovo capitolo della storia del Joker e di Harley Quinn. Il premio Oscar, invece, non sarà coinvolto nella produzione del film in cui si racconteranno le origini del personaggio.

