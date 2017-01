Mark Hamill legge i tweet di Donald Trump con la voce del Joker

L'interprete di Star Wars Mark Hamill, storico doppiatore del Joker nella serie animata su Batman, ha deciso di utilizzare la voce del perfido villain di Gotham per rendere i tweet di Donald Trump ancora più minacciosi.

Hamill ha twittato una clip audio mentre, con la voce del Joker, legge l'infausto tweet di Trump del 31 dicembre "Buon Anno a tutti, inclusi i miei numerosi nemici e coloro che mi hanno combattuto e hanno perso talmente malamente che adesso non sanno cosa fare. Love!"

L'idea di usare il Joker per dar voce alle parole di Trump è venuta al comico Matt Oswalt. Dopo il tweet di Trump del 31 dicembre, Oswalt ha twittato a sua volta "Questo suona come ciò che direbbe il Joker mentre libera uno sciame di api assassine su Gotham."

this sounds like something the Joker would say right before releasing a swarm of killer bees into Gotham https://t.co/SyKsCHvyuh — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) 31 dicembre 2016

Subito dopo lo scrittore ha aggiunto: "Idea da un miliardo: un app in cui puoi inserire i tweet di Trump e lei li legge con la voce del Joker di @HamillHimself". Mark Hamill, chiamato in causa, non si è tirato indietro e ha risposto: "Non appena capisco come twittare la mia voce, lo farò con piacere. Nessuno scrive dialoghi da supervillain meglio di #Trumputin! #KremlinCandidate."

As soon as I figure out how to tweet soundbites, I'd LOVE to. Nobody writes better super-villain dialogue than #Trumputin! #KremlinCandidate https://t.co/jjVyRzWl7v — Mark Hamill (@HamillHimself) 7 gennaio 2017

