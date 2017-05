Manhattan di Woody Allen in versione restaurata inaugura la programmazione del Cinema Borsalino

La città di Camaiore (Lucca) ha di nuovo un Cinema: dopo oltre 30 anni dalla chiusura del celebre Cinema Moderno, ecco che il Comune con un bando di gara ha affidato a Apuania Cineservice (già gestore del Cinema Comunale di Pietrasanta e del Cinema Scuderie di Seravezza) la gestione della sala, 280 posti, ri-denominata Borsalino, per il soprannome dello storico proprietario, Gisberto Baldaccini. In un periodo storico che vede la massiccia chiusura delle monosale ecco che in Versilia si registra una tendenza opposta: mercoledì 10 Maggio (con spettacolo unico alle 21:15) si spegneranno le luci in sala e accenderà il proiettore per una nuova stagione cinematografica, che inizierà con un evento speciale, l'anteprima nazionale di Manhattan di Woody Allen, nella sua versione restaurata in 4K distribuito dalla Cineteca di Bologna.

Il Cinema Borsalino apre quindi con uno dei capolavori del cinema contemporaneo, presentato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia: primo film restaurato in digitale da MGM e Park Circus, Manhattan è un viaggio in bianco e nero sulle note di Gershwin attraverso lo skyline e il paesaggio della Grande Mela, tra la 5th Avenue e Central Park, dove Woody Allen/Isaac Davis è una maschera tragicomica dei nostri tempi, innamorato, stralunato, circondato dalle bellezze di una New York incredibilmente romantica e dai volti iconici di Diane Keaton, Meryl Streep e Anne Byrne. Il film sarà replicato Giovedì 11 Maggio alle ore 18:30 e Sabato 13 Maggio alle 16:00. La programmazione ordinaria si svolgerà dal Giovedì alla Domenica.

