Manchester By The Sea: la nostra videorecensione del film (VIDEO)

Valerio Di G.

La videorecensione a cura di Alessia Starace vi poterà alla scoperta di Manchester by the Sea, film di rara intensità firmato da Kenneth Lonergan che ha conquistato consensi di pubblico e critica in tutto il mondo, con particolare attenzione verso le interpretazioni di un cast ensemble in stato di grazia. Manchester By The Sea, tra i favoriti agli Oscar 2017, è la storia del ritorno a casa di Lee Chandler (Casey Affleck) in seguito ad un tragico evento che lo porterà a confrontarsi nuovamente con un passato impossibile da dimenticare, con le proprie radici e, in definitiva, con se stesso. Il film di Lonergan, abile sceneggiatore che da qualche anno ha esordito alla regia, è impreziosito dalle interpretazioni di Michelle Williams, Kyle Chandler ed il giovane talentuoso Lucas Hedges. Ecco il video!

