Il DC Extended Universe è in continuo fermento. Il calendario annunciato qualche tempo fa è stato rivoluzionato dalla risposta del pubblico al box office e l'atteso The Flash è ancora senza un regista. Nel frattempo si continuano ad annunciare nuovi progetti, l'ultimo dei quali l'inedito Batgirl diretto da Joss Whedon.

Adesso spunta un nuovo rumor che riguarda un altro dei progetti in fase di sviluppo, il sequel de L'uomo d'acciaio, nuova pellicola dedicata al mito di Superman. Il rumor riguarderebbe l'identità del villain contro cui Superman si scontrerà.

A quanto pare il villain di Man of Steel 2 sarà Black Adam. Sappiamo già che a interpretare il personaggio DC sarà Dwayne Johnson, ma la sua partecipazione al mondo DC ancora non è chiara. Il personaggio dovrebbe fare la sua comparsa in Shazam! per poi avere uno spinoff a lui dedicato, ma a quanto pare Warner non avrebbe apprezzato le prime bozze dello script di Shazam! e vorrebbe un progetto più significativo per Dwayne Johnson.

Per adesso la produzione di Shazam! sarebbe stata sospesa, il che spiega perché dopo l'annuncio dell'ingaggio del regista David F. Sandberg a febbraio del film non se ne sa più niente. Con questa mossa, invece, Warner si assicurerebbe la presenza della superstar Dwayne Johnson nel DC Universe nel modo più pratico, inserendolo in Man of Steel 2.

Warner starebbe corteggiando Matthew Vaughn per affidargli la regia del progetto, ma al tempo stesse starebbe contattando altri registi "nel tentativo di fare pressione sull'agente di Vaughn". Staremo a vedere cosa accadrà.

Home News Man of Steel 2: Black Adam sarà il villain?