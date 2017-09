Mamma Mia! Here We Go Again, Andy Garcia nel cast del sequel

Nel cast di Mamma Mia: Here We Go Again!, il sequel del musical che arriverà nei cinema nel luglio 2018, ci sarà anche l'attore Andy Garcia.

Per ora la Universal non ha voluto rivelare i dettagli sul personaggio affidato alla star nel nuovo lungometraggio ispirato alle canzoni del gruppo svedese Abba.

Fanno già parte del cast Meryl Streep nel ruolo di Donna, Julie Walters in quello di Rosie, e Christine Baranski che interpreta Tanya.

Amanda Seyfried ha il ruolo di Sophie, mentre Dominic Cooper quello di Sky. I tre potenziali padri della giovane saranno invece interpretati ancora una volta da Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Colin Firth.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Lily James, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner.

La sceneggiatura e la regia saranno curate da Ol Parker, mentre tra gli autori ci saranno anche Catherine Johnson e Richard Curtis.

