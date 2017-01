Mamma ho perso l'aereo diventa splatter: i video con sangue ed effetti speciali aggiunti

Cristiano Ogrisi

Appena finite le feste, cosa c'è di meglio di un film cult natalizio trasformato in uno splatter?

Mamma, ho perso l'aereo, la commedia del 1990 con Macaulay Culkin, è tra i titoli più gettonati durante il periodo delle festività, e per quanto sia divertente ha dentro di sè una componente violenta che non è passata inosservata dall'utente YouTube BitMassive.

Le scene ai limiti della tortura, in cui i ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) sono vittima delle trappole del piccolo Kevin, assumono tutto un altro aspetto con sangue e ossa rotte.

Ecco i primi tre video, ma il canale è in continuo aggiornamento, chissà che non arrivi una versione integrale del film nella sua versione splatter?

