Maleficent 2: Angelina Jolie conferma il suo coinvolgilmento nel sequel Disney!

Negli ultimi mesi si è parlato di Angelina Jolie quasi esclusivamente per questioni riguardanti la sua vita personale, infatti la star ha minimizzato la sua presenza in pubblico concentrandosi anche giustamente sulla propria famiglia. Nonostante ciò bisogna ricordare che l'attrice di Ragazze Interrotte e Changeling non è rimasta praticamente mai senza un progetto a cui lavorare e proprio a Settembre uscirà il suo nuovo film su Netflix intitolato First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

Ora Angelina Jolie ha confermato ufficialmente il suo coinvolgimento nel sequel di Maleficent, adattamento del celebre film d'animazione Disney visto però dal punto di vista della (poco) crudele Malefica.

Il primo Maleficent è stato uno degli incassi migliori nella carriera dell'attrice, mentre al riguardo dell'atteso seguito ha dichiarato: "Stiamo lavorando su una sceneggiatura, sarà un sequel davvero potente!". A quanto pare le intenzioni della Jolie sono quelle di tornare ad impegnarsi nella recitazione dopo aver provato diverse esperienze dietro la macchina da presa. Alcune speculazioni, infatti, la vedono protagonista anche di Bride of Frankenstein, il remake dell'iconico Horror di James Whale che farà parte insieme a La Mummia e tutti gli altri Mostri Universal del nuovo Dark Universe!

Maleficent 2 ancora non ha una data d'uscita ufficiale e oltre alla conferma della presenza di Angelina Jolie non si hanno ulteriori informazioni. Vi terremo aggiornati.

